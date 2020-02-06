Cara Delevinge’in negatif durumlarla mücadelesi: 5 dakika bile olsa yoga

Cara Delevinge’in negatif durumlarla mücadelesi: 5 dakika bile olsa yoga

Cara Delevinge, bir dergiye verdiği röportajda negatif durumlarla nasıl başa çıktığını anlattı. Sağlık konusunda uzmanların sözünden çıkmamaya çalışan ünlü model, uyurken mutlaka cep telefonunu uçak moduna alıyor.

En son Amazon Prime yapımı Carnival Row adlı dizide Orlando Bloom ile başrolü paylaşan Cara Delevinge, Elle dergisine konuk oldu. Dizide Vignette Stonemoss karakterine hayat veren Delevigne, hem diziden hem de özel yaşamından bahsetti.

Çevresinde oluşan negatif durumlardan oldukça etkilenen İngiliz model, her sabah ve akşam beş dakikalığına bile olsa yoga ve meditasyon yaparak bu durumlarla başa çıktığını söyledi.

Uyku saatlerinde telefonunu da mutlaka uçak moduna aldığın belirten Delevinge, “Radyo dalgaları yayıldığında uykumu alamıyorum. Mesajlaşarak uyuduğum gecelerin sabahında yorgun uyanıyorum” açıklamasını yaptı.