Cem Davran kimdir? Cem Davran nereli ve kaç yaşında?

Cem Davran, 1964 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1978 yılında Taşı Toprağı Altın Şehir adlı sinema filmi ile adım atan Cem Davran hakkında merak edilenler haberimizde... Cem Davran nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Karakomik Filmler adlı sinema filminde Kaptan karakterini canlandıran Cem Davran hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cem Davran kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CEM DAVRAN KİMDİR?

Cem Davran, 3 Mart 1964 yılında İstanbul Kasımpaşa’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

1976 yılında Türkbank Çocuk Tiyatrosu bünyesinde sanat hayatına adım atan Cem Davran, 1977 yılında sınavları kazanarak İstanbul Şehir Tiyatrosu’na çocuk oyuncu olarak girmiş, 1980'de ise henüz 16 yaşında iken profesyonel oyuncu kadrosuna dahil edilmiştir.

Cem Davran üç yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra dört yıl Dormen Tiyatrosu'nda, üç yıl da Tiyatro İstanbul'da konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Cem Davran çeşitli okullarda tiyatro dersleri vermiş, Yıldız Üniversitesi Oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir. 1996 yılında Gazeteciden Dost, 1997 yılında ise Yeni Baştan adlı oyunlarda Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.

Cem Davran 1990 yılında Hilal Davran ile evlenmiştir, bu evliliğinden Ali ve Hürcan isimlerinde 2 oğlu vardır.

Kameralar karşısına ilk kez 1978 yılında yayınlanan Taşı Toprağı Altın Şehir adlı sinema filminde canlandırdığı Tahir karakteri ile geçen Cem Davran; Tatlı Bedüş, Ruhsar, Şaşı Felek Çıkmazı, Aşk Meydan Savaşı, Bana Abi De, Patron Kim, Yuvam Yıkılmasın, Çocuğun Var Derdin Var, İlk Göz Ağrısı, Deli Dolu, Fesupanallah, İzmir Çetesi, Bizim Okul, Babam Sınıfta Kaldı, Yedikule Hayat Yokuşu, 7 Yüz, 8. Gün gibi dizilerde ve Taşı Toprağı Altın Şehir, Yusuf ile Kenan, Asılacak Kadın, Kurt Kanunu, Varyemez Oktay, Tersine Dünya, Kahpe Bizans, Balalayka, Ruhsar, Avrupalı, Masum Kadınlar, Melekler ve Kumarbazlar, Bir Ses Böler Geceyi, Ve Panayır Köyden Gider, Niyazi Bey ve Babamın Kemikleri gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Cem Davran şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Kaptan karakterine hayat vermektedir. Cem Davran, 1.77 metre boyunda, 77 kilo ve Balık burcudur.

Cem Davran’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2018 – Üçü Bir Arada – İstanbul Halk Tiyatrosu

2016 – Bir Demet Muhabbet – BKM

2012 – 2013 – Bezirgan (Tartuffe) – İstanbul Halk Tiyatrosu

2011 – Doğumgünü Partisi – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 – Alevli Günler – İstanbul Halk Tiyatrosu

2000 – Beyefendi – Aysa Prodüksyon Tiyatrosu

1997 – Ahududu – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1997 – Yeni Baştan – Tiyatro İstanbul

1996 – Gazeteciden Dost – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1996 – Yeni Baştan “Chapter Two” – Tiyatro İstanbul

1994 – Askerliğim “Blox Blues”- İstanbul Şehir Tiyatrosu

1993 – Teope – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1992 – Tartüffe – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1991 – Ödüller Kimin – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1991 – Çılgın Sonbahar – Dormen Tyatrosu

1986 – 1793 Victor Hugo – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Cem Davran’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Karakomik Filmler (Kaptan) (Sinema Filmi)

2018 – Babamın Kemikleri (Ömer) (Sinema Filmi)

2018 – 8. Gün (Aziz Uğur Boztepe) (TV Dizisi)

2017 – Niyazi Bey (TV Filmi)

2017 – 7 Yüz (Aytaç (I.Bölüm)) (TV Dizisi)

2015 – Ve Panayır Köyden Gider (Yabancı) (Sinema Filmi)

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu (Cemal) (TV Dizisi)

2013 – Bizim Okul (Altan) (TV Dizisi)

2013 – Babam Sınıfta Kaldı (Erman) (TV Dizisi)

2011 – İzmir Çetesi (Avukat Ahmet) (TV Dizisi)

2011 – Bir Ses Böler Geceyi (Süha Kaygusuz) (Sinema Filmi)

2009 – Avrupa Yakası 6. Sezon (Altan) (TV Dizisi)

2009 – Melekler ve Kumarbazlar (Şehsuvar / Şase) (Sinema Filmi)

2009 – Masum Kadınlar (Sinema Filmi)

2008 – Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi)

2007 – Fesupanallah (Gülüm Arif) (TV Dizisi)

2007 – Avrupalı (Avrupalı) (Sinema Filmi)

2006 – Deli Dolu (Oğuz) (TV Dizisi)

2005 – İlk Göz Ağrısı (Aşkın) (TV Dizisi)

2004 – Çocuğun Var Derdin Var (Ömer) (TV Dizisi)

2003 – Yuvam Yıkılmasın (Demir) (TV Dizisi)

2003 – Sinbad: Yedi Denizler Efsanesi (Sinbad (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2003 – Patron Kim (Cem) (TV Dizisi)

2002 – Bana Abi De (Selo) (TV Dizisi)

2002 – Aşk Meydan Savaşı (Rıza) (TV Dizisi)

2001 – Vay Anam Vay (Cem) (TV Dizisi)

2000 – Şaşı Felek Çıkmazı (TV Dizisi)

2000 – Ruhsar (Sinema Filmi)

2000 – Balalayka (Hasan) (Sinema Filmi)

1999 – Kahpe Bizans (Yetiş Bey, Markus Antonyus, Gavur Bey, Gider Bey) (Sinema Filmi)

1998-2001 – Ruhsar (Mazhar Mahmutoğlu) (TV Dizisi)

1996 – Şaşıfelek Çıkmazı (Hasan) (TV Dizisi)

1994 – Çılgın Sonbahar (TV Filmi)

1993 – Tersine Dünya (Zekerya) (Sinema Filmi)

1993 – Tatlı Betüş (Orhun) (TV Dizisi)

1993 – Bir Kadın Bir Yaşam (Reha Yeprem Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1991 – Varyemez Oktay (Oktay Çatlak Senarist) (Sinema Filmi)

1991 – Kurt Kanunu (Sinema Filmi)

1990 – Uyanışlar (Robert DeNiro Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1989 – Ölü Ozanlar Derneği (Josh Charles seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 – Asılacak Kadın (Yalçın’ın Çocukluk Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1979 – Yusuf ile Kenan (Yusuf) (Sinema Filmi)

1978 – Taşı Toprağı Altın Şehir (Tahir) (Sinema Filmi)