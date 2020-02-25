Cem Davran’ın kedi macerası

Oyuncu Cem Davran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden takipçilerini gülümsetti. Davran, Üçü Bir Arada adlı oyun sırasında sahnede bulunan kediye bakın nasıl davrandı.

Celil Nalçakan ve Onur Özaydın ile birlikte oynadığı Üçü Bir Arada adlı oyunuyla beğeni toplayan Cem Davran, sosyal medya hesabından oyunlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Ya turne yapacakları yerlere dair ya da oyun sırasında yaşadıkları keyifli anlara dair paylaşımlarda bulunan Davran, bu defa oyun sırasında sahnede bulunan bir kediye nasıl davrandığıyla ilgili paylaşımda bulundu.

AKSESUAR BATTANİYELERİN ÜZERİNDE…

Oyunun hararetli bir sahnesinde aksesuar battaniyelerinin üzerinde bir kedinin yattığını fark eden Cem Davran oyunun da seyrini ve temposunu bozmadan onu sahne dışına çıkarmak istedi. Ancak kedi rahatı bozulunca bulunduğu yerden uzaklaşıp sahneye fırladı. Davran yaptığı doğaçlama ile sahneyi kurtarmayı bildi ve alkışı da aldı. Usta isim o anlara dair paylaşımında:

“Antre alkışı. Sahneye girmiş, aksesuar battaniyelerin üstüne yatmış. En bağırtılı bölümde usulca almak istedim, olgun davrandı. Üçü Bir Arada ve kedi, süperdi” ifadelerine yer verdi.