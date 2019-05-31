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Cem Özer’den S-400 krizi yorumu
Cem Özer’den S-400 krizi yorumu
Oyuncu ve sunucu Cem Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile aramızda gerçekleşen S-400 füze alımı hakkında ilginç bir tespitte bulundu.
Magazin 31 Mayıs 2019 - 08:55

Neredeyse tüm dünyayı karşımıza alarak Rusya ile gerçekleştirdiğimiz S-400 füzeleri anlaşması gündemdeki yerini koruyor. Bu anlaşma yüzünden Amerika ile karşı karşıya gelen ve ekonomik yaptırım tehditi ile korkutulan Türkiye bir yandan bu anlaşmanın kesinlikle gerçekleşeceğini söylerken bir yandan da Amerika ile arasını iyi tutmaya çalışıyor. Bu gelişmeler ışığında herkesin gözü kulağı bu füzelerde olunca Cem Özer de sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Özellikle son zamanlarda Rusya’ya ihraç ettiğimiz gıda ürünlerinin ardı ardına iade edildiğini hatırlatan Özer, böylesi bir durumda neden farklı hareket edilmediğini sorgulamış. İşte Özer’in o paylaşımı:

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