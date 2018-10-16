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Cem Özer’e hastane ziyareti!
Cem Özer’e hastane ziyareti!
Oyuncu ve sunucu Cem Özer geride bıraktığımız gün çekimlerinde olduğu filmin setinde bir kaza geçirmiş ve ayağını kırarak hastaneye kaldırılmıştı.
Magazin 16 Ekim 2018 - 09:23

Sinan Çetin’in yönettiği filmin Afyonkarahisar’da gerçekleşen çekimleri sırasında başrol oyuncusu Cem Özer yaşadığı kaza sonrasında ayağını kırmış ve hastaneye kaldırılarak burada 3,5 saat süren bir operasyon geçirmişti. 59 yaşındaki oyuncuyla ilgili son haberler ise oyuncu arkadaşı Umut Oğuz’dan geldi.

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3 kırık ve bağ kopması sonucu, İstanbul'a sevk edilen Özer, ABD'den gelen doktoru Azmi Hamzaoğlu'yla hastanede buluşup acil ameliyata alındı. Ayağına platin takılan Özer’in odasına geçtikten sonraki ilk fotoğrafı ise oyuncu arkadaşı Umut Oğuz’dan geldi. Eşiyle birlikte Cem Özer’i hastane odasında ziyaret eden Oğuz ünlü ismin sevenlerine de her şeyin yolunda olduğu müjdesini verdi.

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