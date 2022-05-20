Cem Yılmaz sosyal medyadan duyurdu: Erşan Kuneri’nin ikinci sezonu geliyor

Komedyen Cem Yılmaz, geçen hafta Netflix'te yayına giren 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezonu için çekimlere başlanacağını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem Yılmaz’ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda başrol olduğu Netflix dizisi ‘Erşan Kuneri’, 8 bölümlük ilk sezonuyla 13 Mayıs’ta izleyicilerle buluştu.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, dizinin ikinci sezon çekimlerinin haftaya başlayacağını duyurdu.

“MÜJDE”

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Müjde ! ERŞAN KUNERİ 2. Sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız.”

Cem Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı dizide Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alıyor.

İlginizi Çekebilir Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi: Benzer bir kafa...

İlginizi Çekebilir Zafer Algöz'ün Gibi yorumunda o isimler de topa girdi