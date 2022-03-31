’10 bin dolar çok’ demişti… Cem Yılmaz’ın Ahu Yağtu’ya ödeyeceği yeni nafaka belli oldu

Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin lira olmasını talep ettiği davada karar çıktı.

Hayati ARIGAN

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Komedyen Cem Yılmaz, 2012 yılında manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti. 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirme kararı alan eski çiftin boşanma protokolü gündem olmuştu.

SERVET BIRAKTI

Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. Ayrıca lüks bir otomobil verirken Şişli ve Sarıyer’de birer daire de bırakmıştı. Komedyen yine İstinye’de bulunan iki evinin kira getirisini de eski eşine bırakmıştı.

DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ

Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Eski eşi Ahu Yağtu’ya dava açan komedyen nafakayı dolar bazında değil, 40 bin lira olarak ödemek istedi.

KARAR ÇIKTI!

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme gerekli hususlarda araştırmanın tamamlandığını belirterek Cem Yılmaz’ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin lira olarak belirlenmesine karar verdi.

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