Cem Yılmaz’dan teklif bekliyor

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Festivalde bulunduğu süre içerisinde pek çok ünlü oyuncuyla sohbet etme fırsatı bulan Loken aynı zamanda Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli ile de konuşma fırsatı bulduğunu söyledi.

“BEN ÖYLE HİSSETTİM”

Loken, yaptıkları sohbetle ilgili olarak: “Çok cici bir sevgilisi var. Bana yaptığı filmleri anlattı. Sanırım yeni projelerinden birinde oynamamı istiyor, ben öyle hissettim” yorumunda bulundu. Filmlerinin gişe rakamlarını öğrenince ilgisinin daha da arttığını söyleyen güzel oyuncu, “Cem teklif ederse, kabul ederim” dedi. Öte yandan, Kristanna Loken, ‘Terminatör' serisinin devamında rol almak istediğini belirtti.