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Cem Yılmaz’dan teklif bekliyor
Cem Yılmaz’dan teklif bekliyor
Antalya Film Festivali kapsamında Türkiye'ye gelen Hollywood yıldızı Kristanna Loken, ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz'la ilgili açıklamada bulundu.
Magazin 10 Ekim 2018 - 13:01

Festivalde bulunduğu süre içerisinde pek çok ünlü oyuncuyla sohbet etme fırsatı bulan Loken aynı zamanda Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli ile de konuşma fırsatı bulduğunu söyledi.

“BEN ÖYLE HİSSETTİM”

Loken, yaptıkları sohbetle ilgili olarak: “Çok cici bir sevgilisi var. Bana yaptığı filmleri anlattı. Sanırım yeni projelerinden birinde oynamamı istiyor, ben öyle hissettim” yorumunda bulundu. Filmlerinin gişe rakamlarını öğrenince ilgisinin daha da arttığını söyleyen güzel oyuncu, “Cem teklif ederse, kabul ederim” dedi. Öte yandan, Kristanna Loken, ‘Terminatör' serisinin devamında rol almak istediğini belirtti.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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