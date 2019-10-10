Cem Yılmaz’dan yaşlılık üzerine…

Filmin gösterim tarihi yaklaştıkça sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlar yapmaya hız veren Cem Yılmaz takipçilerini heyecanlandırırken geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla bu defa duygusal tarafını gözler önüne serdi.

YAŞLI CEM YILMAZ

Sosyal medya hesabından bolca selfie paylaşan ve renkli kimliğini ortaya koyan 46 yaşındaki Cem Yılmaz, paylaştığı selfieye düştüğü son notla yılların kendisi için hızla geçtiğini gösterdi. Gözlüğüyle objektife bakan Yılmaz bu fotoğrafını ‘Hoşgeldin Yaşlılık’ notuyla paylaşmayı tercih etti. Ünlü komedyenin bu karesi 200 bine yakın beğeni alırken, oyuncu Cem Davran’ın “Bak şimdi” yorumu dikkat çekti.

SPOR HOCASINA ŞANS VERDİ

Filmlerinde aynı isimlere yer verdiği için zaman zaman eleştirilen Cem Yılmaz, bu defa bir sürpriz yaptı. Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur ile başrollerini üstlendiği filmde uzun süre spor hocalığını yapan Sami Hamidi’yi oynattı. Hamidi, serinin “Kaçamak” adlı bölümünde uzaylı rolüyle kamera karşısına geçti. Bu rol için önce özel bir teknikle Hamidi'nin yüzü ve vücudunun kalıbı çıkarıldı. Özel uzaylı makyajı ise 8 saatte tamamlandı. “Kaçamak”, bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen 4 arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay'ın başına gelen komik olayları beyaz perdeye taşıyor.