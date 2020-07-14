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Cenk Eren: Toprağa gömülmek istemiyorum
Cenk Eren: Toprağa gömülmek istemiyorum
Şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından takipçilerine sorduğu soru ile dikkatleri üzerine çekti. Eren, ölümünden sonra gömülmek istemediğini söyledi.
Magazin 14 Temmuz 2020 - 08:52

Takipçileriyle etkileşimde kalmak adına sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Cenk Eren, zaman zaman sevenleriyle gündem konuları üzerine tartışırken zaman zaman da kendisini ilgilendiren ya da merak ettiği konularda onlarla dertleşiyor.

Eren, Twitter hesabından son olarak dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. İnançlı bir insan olduğunu söyleyen Eren, gömülmek istemediğini söyledi ve bedenini kadavra olarak bağışlayıp bağışlayamayacağını sordu.

Cenk Eren’in bu sorusuna takipçileri büyük ilgi gösterdi ve şarkıcıya bu kararı konusunda çok sayıda yorum geldi.

Son güncelleme: 08:54 - 14.07.2020
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