Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı hangi filmlerde oynadı?

Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmleri başta olmak üzere Türk sinemasında koruma ve kötü adam rollerinde hatırlanan Cevdet Balıkçı kimdir merak ediliyor. İşte detaylar…
CEVDET BALIKÇI KİMDİR?
1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan’da dünyaya gelmiştir. Pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajını hiç değiştirmemiştir.
Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme meydanlı haydar, Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal'ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey'in adamlarından biri, Gerzek Şaban filminde altına işeyen kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro'nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde Hilton Otelinin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi bir çok filmde yardımcı rollerde oynamıştır.
CEVDET BALIKÇI’NIN OYNADIĞI FİLMLER
Keloğlan 1999
Baba 1994
En Kahraman Osman 1993
Kavgamız 1989
Zehir Hafiye 1989
Hafız Yusuf Efendi 1987
Japon İşi 1987
Sevdan Öldürdü Beni 1986
Kader Kurbanları 1986
Unutursun Diye 1986
İmparator 1984
Gırgıriyede Cümbüş 1983
İhtiras Fırtınası 1983
Buyurun Cümbüşe 1982
Gerzek Şaban 1980
Kartal Murat 1980
Benim Yaşantım 1979
Süpermen Dönüyor 1979
Haydar 1978
Tövbekar 1977
Yaman Delikanlı 1976
Bodrum Hakimi 1976
Kazıma Ne Lazım 1975
Çapkın Kızlar 1975
Üç Kağıtçılar 1975
Haşhaş 1975
Katran Bebek 1973
Kırık Merdiven 1972
Babanın Arkadaşı 1972
Aslanların Ölümü 1972
Baskın. 1972
Beyoğlu Kanunu 1971
Elmacı Kadın 1971
Kan Su Gibi Akacak 1969
Seninle Düştüm Dile 1969
Kaderimsin 1969
Yaşamak Hakkımdır 1969
Boğaziçi Soygunu 1969
Aslan Yürekli Kabadayı 1967
Ben Bir Kanun Kaçağıyım 1966