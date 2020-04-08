Cevdet Balıkçı kimdir? Cevdet Balıkçı hangi filmlerde oynadı?

Cevdet Balıkçı, 1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Türk sinemasında sayısız filmde rol alan Cevdet Balıkçı, ilk kez 1966 yılında Ben Bir Kanun Kaçağıyım filmi ile kamera karşına geçti. Peki Cevdet Balıkçı kimdir?

Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmleri başta olmak üzere Türk sinemasında koruma ve kötü adam rollerinde hatırlanan Cevdet Balıkçı kimdir merak ediliyor. İşte detaylar…

CEVDET BALIKÇI KİMDİR?

1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan’da dünyaya gelmiştir. Pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajını hiç değiştirmemiştir.

Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme meydanlı haydar, Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal'ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey'in adamlarından biri, Gerzek Şaban filminde altına işeyen kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro'nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde Hilton Otelinin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi bir çok filmde yardımcı rollerde oynamıştır.

CEVDET BALIKÇI’NIN OYNADIĞI FİLMLER

Keloğlan 1999

Baba 1994

En Kahraman Osman 1993

Kavgamız 1989

Zehir Hafiye 1989

Hafız Yusuf Efendi 1987

Japon İşi 1987

Sevdan Öldürdü Beni 1986

Kader Kurbanları 1986

Unutursun Diye 1986

İmparator 1984

Gırgıriyede Cümbüş 1983

İhtiras Fırtınası 1983

Buyurun Cümbüşe 1982

Gerzek Şaban 1980

Kartal Murat 1980

Benim Yaşantım 1979

Süpermen Dönüyor 1979

Haydar 1978

Tövbekar 1977

Yaman Delikanlı 1976

Bodrum Hakimi 1976

Kazıma Ne Lazım 1975

Çapkın Kızlar 1975

Üç Kağıtçılar 1975

Haşhaş 1975

Katran Bebek 1973

Kırık Merdiven 1972

Babanın Arkadaşı 1972

Aslanların Ölümü 1972

Baskın. 1972

Beyoğlu Kanunu 1971

Elmacı Kadın 1971

Kan Su Gibi Akacak 1969

Seninle Düştüm Dile 1969

Kaderimsin 1969

Yaşamak Hakkımdır 1969

Boğaziçi Soygunu 1969

Aslan Yürekli Kabadayı 1967

Ben Bir Kanun Kaçağıyım 1966