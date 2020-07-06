Ceyda Düvenci: Aklını sevdiğim Trakya insanı

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekirdağ'da gerçekleşen bir düğündeki corona virüsü önlemini çok beğendiğini dile getirdi.

Şimdilerde ailesiyle birlikte tatilde olan Ceyda Düvenci, buradan yaptığı paylaşımlarla tatillerinin ne kadar keyifli geçtiğini takipçileriyle paylaşıyor. Kızının ve oğlunun birlikte zaman geçirmesinden duyduğu mutluluğu paylaşımlarına da yansıtan Düvenci, tatilde olmasına rağmen gündemi takip ettiğini gösteren paylaşımlarda da bulunuyor.

Düvenci, Instagram hesabının hikaye bölümünden Tekirdağ’ın Saray ilçesinde gerçekleşen bir düğünle ilgili paylaşımda bulundu ve burada uygulanan corona virüsü önlemini çok beğendiğini satırlarına şöyle yansıttı:

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde hayatlarını birleştiren Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri corona virüsü tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Düğünde takılar gelin ve damat yerine, yanlarına konulan cansız gelin ve damat mankenlere takıldı.