Ceyda Düvenci: Bol inişli çıkışlı, bazen keskin virajlı…

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından annelik üzerine yazdığı satırlarla bu işin ne kadar meşakkatli ve özveri isteyen bir şey olduğunu yeniden hatırlattı.

Herkesin yüreğine dokunan satırlarıyla takipçilerinin beğenisini toplayan Ceyda Düvenci, gündelik hayat ve annelik üzerine yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin gönlünde ayrı bir yerde duruyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ceyda Düvenci, şimdilerde eşi ve çocuklarıyla birlikte tatilin keyfini çıkarıyor olsa da o takipçilerinin yüreğini ısıtan ve kendisini anlatan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Düvenci hesabından yaptığı son paylaşımda yine annelik üzerine satırlar paylaştı ve şunları yazdı:

*Upuzuuun bir yolculuk evlatlarla yapılan… bol inişli çıkışlı, bazen keskin virajlı ama hep yemyeşil ve bol çiçekli… arada nefessiz kalsak da, nefesimizi tutsak da, deriiin deriiin nefeslerle dengelenmeye çalışsak da, nefesimiz kesilse de, bu bizim yolculuğumuz…

*Soruları, sorguları, hüzünleri, mutlulukları, şükürleri bol aşk yolu… aydede parkına beraber gittik dün gece (geceleri ay ışığı ile aydınlandığı için iskeleye bu ismi vermişler ) dalgalar yüzünden keyif yapamadık ama en azından ufka doğru bir kaç dakika yanyana durup bakma şansımız oldu.

*Onların aklından ne geçti bilmiyorum ama ben bu yazdıklarımı düşündüm. Kaçıp kendimle kalmak istediğim zamanların sonunda hasretle koşuyorum yanlarına…

*Yoruluyorum, çaresiz hissediyorum, geleceklerinden endişeleniyorum, tahammülüm olmuyor bazen ama çoğunlukla duygum aşk ve şükür… mutlu ve şanslı hissediyorum anneleri olduğum için… öyle işte… günaydın hepinize…