Ceyda Düvenci: Ödemeler devam ederken, endişe başrolde

Ev karantinası günlerinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerine faydalı bilgiler de veren Ceyda Düvenci, bu defa şu zor günlerde çalışmak zorunda olanlar hakkında bir paylaşımda bulundu. İşte Düvenci’nin pek çok ismin dikkat çektiği konu hakkındaki o satırları:

“Evet çalışmak zorunda olanlarımız var, evden çıkmak zorunda olanlarımız var, onlara ne diyebiliriz ki? Elbette söz susar… ödemeler devam ederken, hayat zorlaşıyorken nasıl evde dur diyebiliriz… endişe başrolde… zor günler… biz evden çıkmama hakkımızı sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. Evlatlara da endişemizi aktarmamaya çalışıyoruz. Geçecek… neler neler geçiyor, bu da geçececek… sağlığımızı koruyabildiğimiz sürece imkansızlıklar ve endişeye rağmen mutlu olmayı denemek de bir tercih…”