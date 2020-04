Ceyda Düvenci’nin en özel anı!

Ev karantinası günlerini ailece geçiren ve bu süre zarfında yaptığı öneriler ve çektiği videolarla takipçilerine karantina günlerini renklendirecek önerilerde bulunan Ceyda Düvenci bu defa kendisi için özel anlardan birine takipçilerini ortak etti.

Kızının ağlayan kardeşini susturmak adına verdiği o mücadeleyi an be an takipçilerine aktaran Düvenci o anın fotoğrafını da hesabından paylaştı ve şunları yazdı:

“Bir kardeşlik anısı daha yazıldı hayatımıza… ali odasında uyumak istemedi ve başladı ağlamaya. Melisa çok telaşlandı ve müdahale etmek istedi. Ve ben “bana alan bırakır mısın kızım? Kardeşini sakinleştirmeme izin ver lütfen” dedim ve Ali'yi sakinleştirmeye çabaladım. Bir süre izledi bizi ama sürekli kendi kendine konuşuyordu ve Ali ağladıkça daha da endişeleniyordu. Durdum ve ikisine baktım. Ağlayan oğluma ve bunun için endişelenen kızıma… O sırada Melisa hemen harekete geçti. Odasından tek tek oyuncaklarını sundu kardeşine önce, defalarca odasına emekleyerek gidip yeni oyuncak alıp kardeşine “hadi bununla uyu bu gece” diye tekliflerde bulundu. Ses çıkartmadan izlemeye, süreçlerine sadece şahit olmaya karar verdim. Ali ağlamaya devam ettikçe Melisa çabaladı. Ve bir süre sonra Ali gerçekten ablasını duymaya başladı. Kısa bir sessizlik anında Melisa “gel odana gidelim sana istediğin kitabı okuyayım ya da masal anlatırım istersen?” Dedi. Ali sessizce odasına gitti. Kitabı seçip ablasına verdi. Kucağıma oturup ablasının yarım yamalak okuma çabasını sukunetle kabul etti. O kadar şaşkın, mutlu ve gururlu bir andı ki benim için. Nasıl anlatabilirim bilemiyorum? İlk kez bu gece kardeş ilişkisine karışmamaya ve bazı kriz anlarını abla olarak Melisa'ya bırakmam gerektiğine karar verdim. Öğrenmenin yaşı yok. Ve evlat en güzel okul gerçekten… işte bu an melisa'nın yuvamızı sakinleştirdiği an… ”