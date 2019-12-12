Ceylan Batı kimdir? Ceylan Batı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Ceyda Alpan karakterini canlandıran Ceylan Batı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ceylan Batı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
CEYLAN BATI KİMDİR?
Ceylan Batı, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Ceylan Batı ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Vatanım Sensin dizisi ile gerçekleştirmiştir.
Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Ceyda karakterine hayat veren Ceylan Batı, 1.71 metre boyunda ve 56 kilodur.
Ceylan Batı’nın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Azize (Ceyda) (TV Dizisi)
2017 – Vatanım Sensin (TV Dizisi)