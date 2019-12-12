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Ceylan Batı kimdir? Ceylan Batı nereli ve kaç yaşında?
Ceylan Batı kimdir? Ceylan Batı nereli ve kaç yaşında?
Ceylan Batı, 1992 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Vatanım Sensin dizisi ile gerçekleştiren Ceylan Batı hakkında merak edilenler haberimizde... Ceylan Batı nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 12 Aralık 2019 - 12:43

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Ceyda Alpan karakterini canlandıran Ceylan Batı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ceylan Batı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CEYLAN BATI KİMDİR?

Ceylan Batı, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Ceylan Batı ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Vatanım Sensin dizisi ile gerçekleştirmiştir.

Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Ceyda karakterine hayat veren Ceylan Batı, 1.71 metre boyunda ve 56 kilodur.

Ceylan Batı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Azize (Ceyda) (TV Dizisi)
2017 – Vatanım Sensin (TV Dizisi)

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