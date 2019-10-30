Geride bıraktığımız ağustos ayında Serdar Ortaç ile olan beş yıllık evliliğini sonlandıran Chloe Loughnan’ın ismi Survivor eski yarışmacısı Marcus ile anılmasına tepki gösterdi. Chloe Loughnan, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. Peki Chloe Loughnan kimdir, mesleği ne?

CHLOE LOUGHNAN KİMDİR?

İrlanda'da üniversite eğitimini sürdürürken Paris'te yer alan mankenlik ajansından teklif alması üzerine eğitimini dondurdu ve mankenlik kariyerinde önemli bir adım attı. Ziyaret için geldiği İstanbul'da Serdar Ortaç ile tanışması ise yepyeni bir dönemin kapılarını açtı. Ünlü şarkıcı ile beraber olmaya başladıktan sonra Türkiye’de yaşamaya karar verdi. Mayıs 2012’den bu yana kendinden 21 yaş büyük olan Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturdu. Serdar Ortaç ve model Chloe Loughnan anlaşmalı olarak 2019 yılında Beykoz Adliyesi’nde boşandı. Oyunculuk eğitimi alan Chloe Loughan, ATV’de yayınlanan Beyaz Karanfil dizisinde Berrak rolünü üstlendi, ayrıca moda yarışmalarında jüri ve konuk olarak yer aldı. Chloe Loughnan, Miami’de yaşadığı talihsiz kazayla gündeme gelmişti.