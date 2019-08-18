Çiçek Abbas filminin oyuncu kadrosu ve konusu

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri de Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerinde yer aldığı Çiçek Abbas filmidir. Çiçek Abbas'ın yönetmenliğini Sinen Çetin yapmaktadır. İşte Çiçek Abbas filmi hakkında her şey...

Çiçek Abbas, Sinan Çetin’in yönetmenliğini yaptığı ve baş rollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Pembe Mutlu’nun yer aldığı, 1982 yapımı bir komedi – drama filmidir. Filmin senaryosunu Yavuz Turgul yazmıştır.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNİN KONUSU

Çiçek Abbas (İlyas Salman), Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve aşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla (Pembe Mutlu) evlenmektir. Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar.

Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar. Şakir bunu hazmedemez ve Abbas’ın minibüsünün tekerleklerini ve motorunu çalar. Zor duruma düşen Abbas borcunu ödeyemez ve minibüse mahallenin tefecisi el koyar. Şakir Abbas’ın aşık olduğu kızla evlenmek için zorla bastırır ve babası (İhsan Yüce), ekonomik durumu daha iyi olduğu için kızını ona verir. Nikah günü Şakir’in kız kardeşi (Ayşen Gruda) Abbas’a yardım eder ve Abbas sevdiği kızı nikah masasından kaçırır.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNİN OYUNCULARI

İlyas Salman Abbas

Şener Şen Şakir Serengil

Ayşen Gruda Şükriye

Pembe Mutlu Nazlı

Ahmet Mekin Mustafa