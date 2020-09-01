Cici Babam filminin oyuncuları ve konusu nedir? Cici Babam nerede çekildi?

Güldür Güldür Şov ekibinin elinden çıkan ve 2018 yılında beyaz perdede kahkaha tufanı yaşatan Cici Babam filmi bu akşam komedi sevenlerin karşısına çıkacak. İşte yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı Cici Babam filminin konusu ve oyuncu kadrosu..

CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır.

Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

CİCİ BABAM FİLMİ OYUNCULARI

– Onur Buldu

– Derya Karadaş

– Mahir İpek

– Yasemin Conka

– Onur Atilla

– Meltem Yılmazkaya

– Burak Topaloğlu

CİCİ BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, büyük bölümü Köyceğiz’de olmak üzere Muğla’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.