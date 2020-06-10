Çılgın Dersane konusu ve oyuncuları… Çılgın Dersane ne zaman çekildi?

Yayınlandığı dönemde gişede başarı yakalayan Çılgın Dersane yıllar sonra yeniden televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Konusu ve oyuncuları ise haberimizin devamında yer alıyor…

ÇILGIN DERSANE KONUSU

Hadi (Cüneyt Arkın) İstanbul Özlem Dersanesi'nin sahibidir. Torunu Özlem (Tuba Ünsal) ile beraber iflas eden dersanelerinin kurtuluşunu öğrencilere promosyon olarak tatil hediye etmekte bulurlar. Dersanenin eski öğretmenlerini de tatil köyüne davet etmeleriyle hikaye başlar. Ancak dersanenin iflastan kurtuluşu için bu tatil promosyonu da yeterli olmayacaktır. Bu arada öğrencilerden Kerem (Mehmet Aslan) ile Özlem (Tuba Ünsal) arasında bir yakınlaşma başlar. Özlem'in dersaneyi kurtarma umudu tatil köyüne gelen bir faks olur. Faks dersaneler arası para ödüllü bir yarışmanın davetini içermektedir. Tuba sonunda dedesini bu yarışmaya katılmak konusunda ikna eder. Öğrenciler ve öğretmenler için eğlenceli ve bir o kadarda heyecanlı macera başlar. Dersanenin geleceği öğrencilerin bu yarışmayı kazanmalarına bağlıdır.

ÇILGIN DERSANE OYUNCULARI

Cüneyt Arkın

İrfan Saruhan

Mehmet Aslan

Yağmur Atacan

Tuba Ünsal

Hande Ataizi

Mustafa Topaloğlu

Aytaç Ağırlar

Gamze Karaman

Berke Hürcan