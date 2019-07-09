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Çılgın Sedat: “Beni ölüme terk etti”
Çılgın Sedat: “Beni ölüme terk etti”
'Çılgın Sedat' lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirerek ölümden döndü.
Magazin 9 Temmuz 2019 - 07:49

Şarkıcı Çılgın Sedat, geçtiğimiz cumartesi akşamı Marmara Ereğlisi’nden müzisyen arkadaşlarıyla İstanbul’a dönerken korkunç bir trafik kazası geçirdi.

“BENİ ÖLÜME TERK ETTİ”

Çılgın Sedat, ölümden döndüğü anları anlatarak, “Cumartesi gecesi Marmara Ereğlisi’nden dönüyorduk. 3 tane müzisyen arkadaşımla yola çıktık. Selimpaşa civarında birden karşıma bir araç çıktı. Kendimi feda ettim, arabam pert oldu, şuurumu kaybettim, gözümü açtığımda ambulanstaydım. Arabamıza çarpan sürücü kaçtı ama kamera kayıtları her şey var ortada. Beni ölüme terk etti, görgü tanıkları da var” dedi.

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