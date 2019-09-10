Çekimleri İstanbul'da yapılan Çocuk dizisi Star TV'de ekrana geldi. Diziseverler yeni sezonda yeni dizileri takip etmeye başladı. Çocuk dizisi ilk günden merak uyandırdı. İşte Çocuk dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili ayrıntılar...

Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney'in paylaştığı, dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otuyor. Dizinin senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme alıyor. İşte Çocuk dizisi hakkında merak edilenler…

ÇOCUK DİZİSİNİN OYUNCULARI

ÇOCUK DİZİSİNİN KONUSU

“Çocuk” Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikayedir… Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça'nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye'nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.