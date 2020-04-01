Corona virüsü kaptığı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkında corona virüsüne yakalandığı ve geceyi hastanede geçirdiği şeklinde bir haber yapılmıştı. Tatlıtuğ, hakkında yapılan bu haberler sonrasında sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasının ardından İstanbul’un yoğun temposundan ve kalabalığından uzaklaşıp eşi Başak Dizer ile Kemerburgaz’daki evine çekilen Kıvanç Tatlıtuğ’un dün akşam kendisini iyi hissetmediği ve bir hastaneye giderek muayene olduğu söylendi. Kontrol amaçlı hastaneye gittiği öğrenilen Kıvanç Tatlıtuğ’un hastaneye yatışı yapıldı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüsüne yakalandığından şüphe ettiği iddia edildi.

Tatlıtuğ hakkında çıkan bu haberlerin ardından sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu ve şunları yazdı:

‘Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım… Sağlıkla kalın’