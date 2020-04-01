Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Corona virüsü kaptığı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama
Corona virüsü kaptığı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkında corona virüsüne yakalandığı ve geceyi hastanede geçirdiği şeklinde bir haber yapılmıştı. Tatlıtuğ, hakkında yapılan bu haberler sonrasında sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.
Magazin 1 Nisan 2020 - 11:59

Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasının ardından İstanbul’un yoğun temposundan ve kalabalığından uzaklaşıp  eşi Başak Dizer ile Kemerburgaz’daki evine çekilen Kıvanç Tatlıtuğ’un dün akşam kendisini iyi hissetmediği ve bir hastaneye giderek muayene olduğu söylendi. Kontrol amaçlı hastaneye gittiği öğrenilen Kıvanç Tatlıtuğ’un hastaneye yatışı yapıldı. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un corona virüsüne yakalandığından şüphe ettiği iddia edildi.

Tatlıtuğ hakkında çıkan bu haberlerin ardından sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu ve şunları yazdı:

‘Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım… Sağlıkla kalın’

İLGİLİ HABERKıvanç Tatlıtuğ kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında?
Son güncelleme: 12:33 - 01.04.2020
Etiketler