Coronaya yakalanan Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı

Cihan Ünal’ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Irmak Ünal, geçen günlerde corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Ünal, hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Ünal, “Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul’a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor” diyerek yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaşmıştı.

“GÜNLERDİR ATEŞİMİ DÜŞÜREMEDİM”

Irmal Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü. Umarım en yakın zamanda atlatacağım. Güzel mesajlarınızı okuyorum. Ve işin üstesinden gelir gelmez sizlere anlatacağım tecrübemi. Şimdi biraz dinlemem lazım” notunu paylaştı.