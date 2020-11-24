Coronaya yakalanan Seda Bakan: İlaç kullanmadan geçiriyorum
Oyuncu Seda Bakan, geçen günlerde sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Evinde tedavi gören Bakan, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
* Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz.
* C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum.