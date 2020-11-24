Coronaya yakalanan Seda Bakan: İlaç kullanmadan geçiriyorum

Corona virüsüne yakalandığı için üç gündür evinde karantinada olan oyuncu Seda Bakan, 15 aylık kızı Leyla'yı emzirdiği için ilaç kullanmadığını belirtti.

Oyuncu Seda Bakan, geçen günlerde sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Evinde tedavi gören Bakan, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz.

* C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum.