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Coronaya yakalanan Seda Bakan: İlaç kullanmadan geçiriyorum
Coronaya yakalanan Seda Bakan: İlaç kullanmadan geçiriyorum
Corona virüsüne yakalandığı için üç gündür evinde karantinada olan oyuncu Seda Bakan, 15 aylık kızı Leyla'yı emzirdiği için ilaç kullanmadığını belirtti.
Sozcu.com.tr
Magazin 24 Kasım 2020 - 08:51

Oyuncu Seda Bakan, geçen günlerde sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Evinde tedavi gören Bakan, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz.

* C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum.

Seda Bakan’ın paylaşımı.

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Son güncelleme: 08:53 - 24.11.2020