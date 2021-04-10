Coronaya yakalanmıştı… Ezo Sunal’dan açıklama

2018 yılında müzisyen Ömer Öztüyen ile evlenen oyuncu Ezo Sunal, 3 Mart’ta ilk bebeği Nova’yı kucağına aldı. Bebeğine kavuşmanın heyecanını yaşayan Sunal, doğumdan 5 gün sonra corona virüsüne yakalandı.

“HASTALIK VE ÖZLEM YAŞADIK”

Instagram hesabından Nova ile el ele fotoğrafını paylaşan Sunal, son durumuyla ilgili bilgi verdi:

“Nova, 03.03.2021… Doğumdan 5 gün sonra Covid pozitif çıktı testim. 8 gün hastanede, 2 gün evde karantinada kaldım. 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim çok şükür. Daha 40’ımız çıkmadan endişe, hastalık, özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler. Hep yanımızda hissettiren tüm dostlarımız ve ailemiz…”

“AİLEMİZE HOŞ GELDİN”

Ezo Sunal’ın annelik haberini ağabeyi Ali Sunal duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Sunal, “Ailemize hoş geldin canım Nova, güzelim Nova” mesajını paylaşmıştı.

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