Çukur 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali Vartolu’ya güvenmek zorunda!

Çukur yeni bölüm fragmanı bugün yayıncı kuruluş Show TV tarafından yayınlandı. Son bölümde Çukur'da ölenler ve hayatta kalanlar açığa çıktı. İdris baba ve Sultan annenin hayatt olduğu öğrenildi. Yayınlanan yeni fragmanda;Cumali, Vartolu’nun kan davalısı olduğunu söyler ama Yamaç onun da hesap sorması gerektiğini söyler. Vartolu güven konusunun altını çizer. Yamaç, Vartolu ve Cumali harekete geçer. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

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Çukur yeni sezonan hızlı bir giriş yaptı. Pazartesi günü yayınlanan son bölümden sonra Çukur 37. yeni bölüm fragmanı da geldi. Yamaçi, Cumali ve Aliço güçlerini bırleştirdi. Bu 3’lüye Vartolu da katıldı. Çukur yeni bölümden ilk sahnede Cumali ile Vartolu’nun karşı karşıya gelmesine yer veriliyor. Cumali, Koçovalı soyadını Vartolu’ya yakıştıramıyor ve ikili arasında restleşme yaşanıyor. Çukur yeni fragmanda; Vartolu ile Cumali kapışmasına bir kez daha yer veriliyor. Yamaç, Vartolu’ya arka çıkıyor ve 3 kardeş Çukur için sırt sırta veriyor. İşte Çukur 37. yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR 37. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI

ÇUKUR 37. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE





ÇUKUR 36. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali sokaklarda. Çukur’un gençleri peşinde… Meke ve adamları Cumali’yi kovalamaya başlamıştır. Meke yakalanır. Cumali, kafasına silahı dayar ve kim olduğunu sorar. Eve geri döndüğünde Yamaç, Cumali’ye intikam almayı unutmasını Çukur’u geri alacağını ona yardım etmesini söyler. Cumali’den beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Kavgaya tutuşurlar. Kavga sırasında Yamaç’ın dövmesini gören Cumali kavgayı bitirir.

ÇUKUR 36. BÖLÜM İZLE

‘KARDEŞİ KARDEŞE VURDURTTUNUZ”

Aliço, kaldıkları eve gelir. Cumali Yamaç Aliço’yu evine geri getirir. Bu sırada Meke ve adamları çıka gelir. Karakuzular'a haber vermesi için adamını yollar. Yamaç, Meke'nin böyle bir şey yapmasına çok şaşırır. Yamaç kötülükle gelmediğini söyler ama Meke, Efe'nin ölümünü hatırlatır. İsyan eder kardeşi kardeşe vurdurttuğunu haykırır yüzüne. Meke onlara buradan gitmelerini ve Çukur’a bir daha gelmemesini söyler.

ÇUKUR’DA HER GÜN BİR KİŞİ ALINIYOR

Cumali eve döndüklerinde herkesi takır takır indireceklerini söyler. Ama Yamaç insanların güvenini kaybettiklerini, ne yaparlarsa yapsınlar onların güveninlerini kazanmadan başarılı olamayacaklarını anlatmaya çalışır. Bu arada Karakuzuların adamları hergün Çukur’dan birilerini almaya devam ediyordur.

Bu arada İdris Koçovalı, Sultan Ana hayattadır. Sultan perişan haldedir. Karakuzular uyuşturucu işinde çakılırlar. Çünkü hammadde alacak paraları en önemlisi de kimyacıları yani Vartolu yoktur. Çeto’nun bir planı vardır ama Mahsun karşı çıkar. Yamaç’ın Çukur’u ele geçirmek için planı vardır. Ancak Paşa’nın sakladığı patlayıcılara ihiyacı vardır. Cumali ve Aliço’ya görev verir.

YAMAÇ VE CUMALİ KARAKUZULARA TESLİM OLACAK MI?

Emmi Sena’dan İdris ve Sultan’ı ziyarete gitmesini ister. Yamaç çıkagelir. Cumali’nin yaşadığını ona da söyler. Sena ile konuşan Yamaç Saadet’in ellerinde olduğunu öğrenir. Sena, Yamaç’a Vartolu’yu da bulmasını söylüyor. Çünkü onun da kapatacak bir hesabı vardır. Yamaç Mahsun’u telefonla arayarak abisi ile birlikte teslim olacağını söyler ama bir şartı vardır…