Aliço’ya babasından veto… Çukur 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 3. sezon 2. bölüm ilk sahne izle…

Yeni sezona bomba gibi başlayan Çukur'da İdris Koçovalı'yı öldürmek zorunda kalan Yamaç geçirdiği kriz sonrası akıl hastanesine yatırılıyor. Azer Kurtuluş ise Akın Koçovalı yönettiği Çukur üzerinde hakimiyet kuruyor. Çukur 3. sezon 2. bölüm fragmanında ise Aliço'nun içinde olduğu gelişmeler dikkat çekiyor, Aliço'nun babasıyla arasında geçen diyalogda Çukur'a dönme isteği reddediliyor.

Çukur 3. sezon 1. bölümde yaşanan gelişmelerle işler karışırken son bölümün ardından Çukur 3. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında Aliço’nun babası, asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço'nun Çukur'a dönme isteğini reddediyor.

ÇUKUR 69. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 68. BÖLÜM İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahallede gezintiye çıkan pazarda satış yapan Karaca’nın yanına uğruyor. Öfkesi asla dinmeyen Karaca ise Akın’ın üstüne gidiyor. Karaca’nın lafları sonrası sinirlenen Akın mahallede olduğu için sakin kalmaya çalışsa da pek başarılı olamıyor. İkili arasında bunlar olurken ise Pazar alanına eli silahlı motorcular basıyor.

Hastaneden çıkma mutluluğuyla doktorun odasından çıkan Yamaç’ı odasında büyük bir sürpriz bekliyor. Odasında bir kadınla karşılaşan Yamaç görevliler gelince Nehir ile tanışmış oluyor. Oda krizi çözülmüş gibi gözükse de Nehir odaya geri dönüyor.

Azer’in yaptıkları sonrası hesap sormaya giden Akın, Yücel’in kapısına dayanıyor. Yücel’e verdiği sözü tutmasını isteyen Akın gerçeği görmeyi başlıyor. Akın’a Efsun ve Azer’in her dediğini yapmasını söyleyen Yücel eğer yapmazsa kendisine acımayacaklarını söylüyor.

Akın’ı buluşmaya çağıran Azer bir ortaklık teklifi sunuyor. Akın teklifi başta kabul etmiş gibi görünse de sonradan tavrını ortaya koyuyor. Çukur’un kendi mahallesi olduğunu söyleyen Akın orada yapılacak her işin kendi kuralları ile yapılacağını ekliyor.



Yücel, Timsah ve Azer ile yemek masasına oturan Efsun, Çukur üzerindeki planını açıklıyor. Efsun ve Azer’in planını dinleyip, istediklerini bu kadar kolay elde edemeyeceklerini söyleyen Yücel Çukur’a Karakuzuları ilk soktuğu zamanı anlatıyor. Yücel’i dinleyen Efsun ise mekanın kendisinde olduğunu diğerlerine ise içeride ne isterlerse yapabileceğini söylüyor.

Aldığı yoğun sakinleştiriciler sonrası kendini doktorun odasında bulan Cumali kelepçelerinin açılmasını istiyor. Git gide sinirlenmeye başlayan Cumali sedyeyi kırdıktan sonra gardiyanlara saldırıp tek tek yere seriyor ama yine sakinleştirici ile kendini yerde buluyor.