Çukur 72. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? SHOW TV yayın akışı
Çukur’un yeni bölümünde Yamaç yeniden Çukur’a dönüyor ve düşmanlarına karşı harekete geçiyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı dizinin bu akşam yeni bölümü yok. Yayın akışında Güldür Güldür Show yer alıyor. Çukur’un bu akşam Türkiye-Fransa maçı nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor, yeni bölüm 21 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
SHOW TV 14 EKİM PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE
#çukur Yeni bölüm
21 Ekim Pazartesi 20.00'de @showtv'de! @ayyapim pic.twitter.com/8ZTKidanhG
— Çukur Dizi Resmi (@cukurdizi) October 9, 2019