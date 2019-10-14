Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çukur 72. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? SHOW TV yayın akışı
Çukur 72. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? SHOW TV yayın akışı
Çukur dizisi yeni sezonda seyircileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Her Pazartesi akşamı yeni bölümleri yayınlanan dizinin bu akşam ekrana gelmemesi üzerine soru işaretleri arttı. Çukur 72. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte SHOW TV yayın akışı...
Magazin 14 Ekim 2019 - 18:34

Çukur’un yeni bölümünde Yamaç yeniden Çukur’a dönüyor ve düşmanlarına karşı harekete geçiyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı dizinin bu akşam yeni bölümü yok. Yayın akışında Güldür Güldür Show yer alıyor. Çukur’un bu akşam Türkiye-Fransa maçı nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor, yeni bölüm 21 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

SHOW TV 14 EKİM PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE