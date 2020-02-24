Çukur 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 89. son bölüm izle…

Çukur'un heyecan yaratan son bölümünde Yamaç, Çağatay’ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur’u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim’i de yanına alarak mahalleye dönecek. Selim, Çukur’daki para sıkıntısını çözmek için iş arayışına girerken Yamaç ve Vartolu da dağılan ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalışıyor. Peki Çukur'un son bölümünün ardından Çukur 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 89. son bölümde Azer ve Karaca arasındaki yakınlığı fark eden Fadik, soluğu Sultan'ın yanında alacak. Karaca zor bir seçim yapmak zorunda kalacak. Uzun zaman sonra evine dönen Vartolu, Sultan'a babasının katili konusunda hesap vermek zorunda kalacak. Damla'nın, Cumali'ye vereceği sürpriz haber büyük bir heyecan yarattı. Babasından kalan boşluğu artık doldurmak zorunda kalan Yamaç, Çukur'u ve aileyi korumak için bu kez bambaşka bir yol izledi ve herkesi şaşırtacak bir hamle yaptı. Peki Çukur’un 90. yeni bölümünden ipuçları veren fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinin 90. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızdaki link üzerinden izlenebilecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 89. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR’UN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selim ve Cumali’yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay’ın adamlarından da kurtulmaya çalışacak. Emmi’nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur’a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yapacak. Çağatay’ın Çukur’a girmesiyle solukların tutulacağı bölümde Yamaç’ı büyük bir sürpriz bekleyecek.