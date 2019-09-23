Çukur Aliço’nun babası kimdir? Salih Kalyon kimdir, kaç yaşındadır?

Salih Kalyon, 2 Şubat 1946’da Ağrı’da doğmuştur. Ünlü oyuncu Dostlar Tiyatrosu, BKM Oyuncuları gibi topluluklarda, sinema filmlerinde ve dizilerde oynamaktadır. Tolga Çevik’le birlikte Komedi Dükkanı adlı eğlence programında rol almış, daha sonra başka projeler nedeniyle bu programdan ayrılmıştır.
Tiyatro yapmaya 1964 yılında başlamış, kariyerinin başında 20 yıl kadar çocuk oyunları yazmış yönetmiş ve oynamıştır. Verdiği bir röportajda sinema filmlerinde fazla rol almaması hakkındaki bir soru üzerine “Ben 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa başladım, yani 44 yıl önce. Tiyatro oyuncusu olarak İstanbul’a geldiğim zaman, sinema yapma aşkıyla hep setlere gider, uzaktan çalışmaları izlerdim. Her izlediğimde de halime şükredip, geri dönerdim. Setlere gittiğim zaman hayalini kurduğum sinemanın o sinema olmadığını gördüm çünkü.” demiştir.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Bana Bir Şeyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan – BKM – 2002
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? : Yılmaz Erdoğan – BKM – 1998
Bir Şeftali Bin Şeftali : (Behrengi) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1975
Aladaglı Mino : (Ömer Polat) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1975
Dimitrof : Hedda Zinner – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1974
Ana : (Maksim Gorki) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1974
Birinci Kurtuluştan (Ergin Orbey) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1970
Nafile Dünya (Oktay Arayıcı) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1970
Tozlu Çizmeler : (İsmet Küntay) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1970
Sınırdaki Ev : (Slawomir Mrozek) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1969
Simavnalı Şeyh Bedreddin : (Orhan Asena) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1968
Eskici Dükkanı : (Orhan Kemal) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1968
Durand Bulvarı : (Armand Salcrou) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1967
Mayın (OYUN) : (Fikret Otyam) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1967
Keloğlan : Birkan Özdemir – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1965
Arturo-Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1965
Sultan Gelin : Çahit Atay – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1964
Ayak Bacak Fabrikası : Sermet Çağan – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1964
Atçalı Kel Mehmet Efe İsyanı : Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu – 2011