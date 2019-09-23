Çukur Aliço’nun babası kimdir? Salih Kalyon kimdir, kaç yaşındadır?

Ünlü oyuncu Salih Kalyon Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu. Seyirciler Salih Kalyon'un hayatını ve daha önce yer aldığı projeleri merak ediyor. Peki Salih Kalyon kimdir, kaç yaşındadır? İşte Salih Kalyon hakkında merak edilen detaylar...

Salih Kalyon, 2 Şubat 1946’da Ağrı’da doğmuştur. Ünlü oyuncu Dostlar Tiyatrosu, BKM Oyuncuları gibi topluluklarda, sinema filmlerinde ve dizilerde oynamaktadır. Tolga Çevik’le birlikte Komedi Dükkanı adlı eğlence programında rol almış, daha sonra başka projeler nedeniyle bu programdan ayrılmıştır.

Tiyatro yapmaya 1964 yılında başlamış, kariyerinin başında 20 yıl kadar çocuk oyunları yazmış yönetmiş ve oynamıştır. Verdiği bir röportajda sinema filmlerinde fazla rol almaması hakkındaki bir soru üzerine “Ben 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa başladım, yani 44 yıl önce. Tiyatro oyuncusu olarak İstanbul’a geldiğim zaman, sinema yapma aşkıyla hep setlere gider, uzaktan çalışmaları izlerdim. Her izlediğimde de halime şükredip, geri dönerdim. Setlere gittiğim zaman hayalini kurduğum sinemanın o sinema olmadığını gördüm çünkü.” demiştir.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bana Bir Şeyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan – BKM – 2002

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? : Yılmaz Erdoğan – BKM – 1998

Bir Şeftali Bin Şeftali : (Behrengi) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1975

Aladaglı Mino : (Ömer Polat) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1975

Dimitrof : Hedda Zinner – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1974

Ana : (Maksim Gorki) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1974

Birinci Kurtuluştan (Ergin Orbey) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1970

Nafile Dünya (Oktay Arayıcı) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1970

Tozlu Çizmeler : (İsmet Küntay) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1970

Sınırdaki Ev : (Slawomir Mrozek) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1969

Simavnalı Şeyh Bedreddin : (Orhan Asena) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1968

Eskici Dükkanı : (Orhan Kemal) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1968

Durand Bulvarı : (Armand Salcrou) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1967

Mayın (OYUN) : (Fikret Otyam) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1967

Keloğlan : Birkan Özdemir – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1965

Arturo-Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1965

Sultan Gelin : Çahit Atay – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1964

Ayak Bacak Fabrikası : Sermet Çağan – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1964

Atçalı Kel Mehmet Efe İsyanı : Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu – 2011