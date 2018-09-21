Çukur fragman izle: Cumali Koçavalı’dan nefes kesen plan! İşte, Çukur 35. bölüm fragmanı

Çukur yeni bölüm fragmanı (35. bölüm) yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak merak edilirken, Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlattı. Bütün mahalleyi dağıtan Karakuzular Yamaç'ı da fena hırpaladılar. Yamaç, abisi Cumali'nin yanında yer alacak mı Çukur yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıkıyor. İşte Çukur 35. bölüm fragmanı…

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Çukur 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur’da Koçova ailesi zor günler yaşamaya devam ediyor. Koçavalıların evine yerleşen Çeto ve adamları Çukur'u ele geçirdi. Çukur son bölümde Karakuzular’ın hırpaladığı Yamaç fragmanda abisi Cumali Koçovalı ile karşı karşıya geliyor. İşte, Çukur 35. yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 35. Yeni fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında; Cumali Koçaovalı Çukur'da harekete geçiyor ve ‘Ailemin intikamını aldım diyor. İşte yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR 34. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur'un 2. sezon ilk bölümü Karakuzuların lideri Çeto, Mahsun ile birlikte çeteye gençleri seçmek için toplanıyor. Yamaç Karakuzuların korumalığını yaptığı mekanda şarkı söylemeye başlamıştır. Çukur sokaklarında gizlice dolaşır. Meke ve Celasun iş yapabilmek için Karakuzulara haraç ödemektedir. Cezaevinde bulunan Cumali ailesinin katledildiğini öğrenmiştir. Bu arada cezaevinde Karakuzular çetesinden biri saldırır. Saldırgan ölmüştür ancak mücadele esnasında kendisi de yaralanır. Aceleyle revire kaldırılan Cumali'yi muayene eden doktor öldüğüne karar verir. Bu arada Karakuzulardan bazı bazı kişiler bilinmeyen birileri tarafından öldürülerek boş bir araziye atılır. Çeto, Mahsun'a bu olayın duyulmamasını tembihler.

ALİÇO AKIL HASTANESİNDE

Çeto ve adamları Koçovalıların evine yerleşmiştir. Vartolu Sadettin Karakuzular uyuşturucu işini öğrenene kadar işin başına geçmek zorunda kalır. Çünkü Saadet ellerindedir ve onu kurtarabilmek için Çeto'yla anlaşmıştır. Aliço, akıl hastanesine yatırılmıştır. Her şeyden kendisini sorumlu tutan Yamaç, dertleşmek için Aliço'nun yanına gider ancak hiç konuşmayan Aliço'nun çorbasından bir upucu yakalayan Yamaç, Aliço'ya çorbayı kimin getirdiğini sorsa da cevap alamaz. Tüm bunlar olurken Sena ise dışarda onları dinler.

Kemal, Yamaç'ın yerini öğrenmek ister ve abisi Kemal'e başvurur. Metin ona yardımcı olmaz fakat ona şarkı söylediği yerin adresini söyler. Oraya gittiğinde Sena da gizlice Yamaç'ı dinlemektedir. Kemal, Feride'nin çocuğunu kurtarmak için Yamaç'tan yardım ister ama olumsuz cevap alır. Yamaç Çukur'a dönmeyeceğini söyleyince Kemal Feridenin çocuğunun isminin Kahraman olduğunu ve bu ismi de ona kendisinin söylediğini haykırır.

FERİDE KİMİ ÖLDÜRECEK?

Çetonun adamlarından ikisi daha öldürülüp araziye atılır, Mahsun bu işi kendisinin halledeceğini söyler. Gece Feride'yi Kemal'in evinden aldıktan sonra Yamaç, Kemal'i arar ve yardım edeceğini söyler. Feride kendisinden öldürmesini istedikleri kişinin evine giderken Yamaç karşısına çıkar. Elinden silahını aldıktan sonra evde öldüreceği kişiyi ararken evde bazı resimler bulur. O sırada cezaevinden kaçan Cumali o sırada Feride'yi bekleyen Karakuzuların adamlarını öldürür. Kemal dışarıda Yamaç'ı beklerken Cumaliyi görür ve Yamaç'a söyler.

Vartolu uyuşturucu teslimatını yaptıktan sonra Çeto'nun kendisine verdiği sözü tutmadığını, kendisini öldürtmeyeye çalıştığını anlar ve kendisi ile beraber gelen adamının elbiselerini alarak yer değiştirir. Çukur'a döndüklerinde Çetonun adamları araçlarına yaylım ateşi açar. Fakat Vartolu daha önce araçtan inmiştir.

VARTOLU İTİRAF EDİYOR

Sena'yı telefonla arayan Vartolu Sena'yı arayarak ona yapılanlardan haberdar olduğunu itiraf eder ve hakkını helal etmesini söyler. Yamaç Çeto'nun adamlarından yediği dayaktan sonra Çukur'a ibret olsun diye tellere asılır. Meke Yamaç'ı o halde görür ancak Çeto ve Mahsun'un uzaktan onları izlediklerini anlayınca hızla oradan uzaklaşır. Çeto ve Mahsun artık Yamaç'ın bittiğine ikna olmuşlardır.

Yamaç'ı asılı olduğu tellerden abisi Selim sayesinde kurtulur ve diğer abisi Cumali'nin saklandığı evin kapısında bırakılır.