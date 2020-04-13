Çukur yeni bölüm ne zaman belli mi? Çukur yeni bölüm neden yok?

Çukur yeni bölüm ne zaman belli mi? Çukur yeni bölüm neden yok?

Çukur’dan Corona virüs önlemi geldi ve geçtiğimiz günlerde Çukur'un çekimlerine ara verildi. Önlemler sebebiyle verilen ara Çukur'un yayın gününü de aksattı. Bugün Çukur'un yeni bölümü yayınlanmayacak. İzleyiciler Çukur yeni bölüm ne zaman belli mi merak ediyor.

Çukur dizisi her pazartesi yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Ancak başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Barış Arduç’ın yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Çukur yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

ÇUKUR DİZİSİ ÇEKİMLERİNE ARA

Çukur dizisi ilk etapta çekimlerini 1 hafta boyunca durdurma kararı aldı. Ancak salgının devam etmesi nedeniyle durum değerlendirilerek çekimlerinin ertelenmesinin devam etmesine karar verildi.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BELLİ Mİ?

Çukur yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı belli değil. Yapım şirketi ya da oyuncular tarafından herhangi bir açıklanma yapılmadı.