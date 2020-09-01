Çukur’da Barış Arduç’un annesini oynayacak olan Suna Yıldızoğlu, gerçek oğlunun fotoğrafını paylaştı

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur’un oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. 4. sezon çekimlerine geçen günlerde başlayan Çukur ekibine ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu da katıldı.
Yıldızoğlu, dizide Barış Arduç’un canlandırdığı Arık Böke Erdenet’in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.
Suna Yıldızoğlu, haberin duyurulmasının ardından, “Sizi yeni oğlumla tanıştırayım. Çok yakışıklı değil mi?” diyerek rol arkadaşı Barış Arduç’un fotoğrafını paylaştı.
Usta oyuncu gelen yorumların ardından ise “Gerçek oğlumun fotoğrafını paylaşmıyorum, ondan izin almam gerekiyor çünkü” dedi. Yıldızoğlu kısa bir süre sonra ise gerçek oğlunun fotoğrafını ilk kez paylaştı. Suna Yıldızoğlu sık sık kızı Yasemin Allen ile fotoğraf paylaşırken oğluyla pek paylaşım yapmıyordu.