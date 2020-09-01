Çukur’da Barış Arduç’un annesini oynayacak olan Suna Yıldızoğlu, gerçek oğlunun fotoğrafını paylaştı

Fenomen dizi Çukur'un oyuncu kadrosuna dahil olan Suna Yıldızoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu, önce dizideki oğlu Barış Arduç'u daha sonra da gerçek oğlunun fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur’un oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. 4. sezon çekimlerine geçen günlerde başlayan Çukur ekibine ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu da katıldı.

Yıldızoğlu, dizide Barış Arduç’un canlandırdığı Arık Böke Erdenet’in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

BARIŞ ARDUÇ PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Suna Yıldızoğlu, haberin duyurulmasının ardından, “Sizi yeni oğlumla tanıştırayım. Çok yakışıklı değil mi?” diyerek rol arkadaşı Barış Arduç’un fotoğrafını paylaştı.

Usta oyuncu gelen yorumların ardından ise “Gerçek oğlumun fotoğrafını paylaşmıyorum, ondan izin almam gerekiyor çünkü” dedi. Yıldızoğlu kısa bir süre sonra ise gerçek oğlunun fotoğrafını ilk kez paylaştı. Suna Yıldızoğlu sık sık kızı Yasemin Allen ile fotoğraf paylaşırken oğluyla pek paylaşım yapmıyordu.