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‘Daha geçen gün beraber duş alma sahnesi çektiler’ Eda Ece’den sert tepki!

Oyuncu Eda Ece, avukat Nail Gönenli'nin, Efecan Şenolsun ile Elit İşcan'ın davasında yaptığı savunmaya tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:46, 15/02/2021
Haberler Magazin
‘Daha geçen gün beraber duş alma sahnesi çektiler’ Eda Ece’den sert tepki!

Oyuncu Elit İşcan’ı taciz etmekle suçlanan Efecan Şenolsun davada beraat etti. Şenolsun’un avukatı Nail Gönenli ise yaptığı savunma yüzünden tepki almaya devam ediyor.

Elit İşcan’ın avukatı Meriç Eyüboğlu, Gönenli’nin savunması sırasında şu ifadeleri kullandığını söylemişti:

“Affedersiniz öpüşme sahnesi çekiyorlar, affedersiniz başka sahneler de var. Daha geçen gün beraber duş alma sahnesi çektiler, avukatlıkta örneğin bir kadın meslektaşım kucağıma oturmaz ama bu sektörde bu çok normal.”

Kadın örgütlerinin çoğu avukat Nail Gönenli’nin bu sözlerine tepki gösterirken, pek çok oyuncunun, yapımcının yönetmenin yer aldığı Susma Bitsin Platformu da bir açıklama yayınlayarak “Mesleklerimizi erkek dilinize meze yapmanıza izin vermeyeceğiz” dedi.

Oyuncu Eda Ece de, sosyal medya hesabından “Kadın oyuncuları hedef alan bu çirkin ötesi sözlerin sarf edildiğini duymak sinirimi tepeme çıkardı. Ağzınızı toplayın! Savuunmanız batsın!” diye yazdı.

Eda Ece’nin paylaşımı.

‘Hakaret ve cinsel saldırı’ suçlamasıyla hapsi istenen Efecan Şenolsun, beraat kararının ardından ağlamıştı.

Avukat Eda Ece Kadın oyuncu saldırı sosyal medya taciz
Yayınlanma Tarihi:15:21,