Daha önce Paramount Pictures’a ait olan malikâne 25 milyon dolara satışa çıktı

Coldwell Banker Realty'nin acentelerinden biri olan Jade Mills, şimdilerde Charles Fries'ın ailesine ait olan evin, bir zamanlar Paramount Pictures'ın olduğunu belirtti. Eğlence sektörünün tarihine tanıklık eden Beverly Hills malikânesi 25 milyon dolara satışa çıktı.

Sozcu.com.tr

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Jack Flemming, Los Angeles Times’a verdiği demeçte; Paramount Pictures’ın 1960’larda malikânenin sahibi olduğunu, ancak 90 yıllık evin şimdi Charles Fries’in ailesine ait olduğunu söyledi. Bu yıl nisan ayında hayatını kaybeden Fries, “The Amazing Spider-Man” serisi ve “Troop Beverly Hills” filmi gibi projelerde yer almış ünlü bir yapımcıydı.

Adını verdiği Fries Estate; 6 yatak odalı, 10 banyolu ve yaklaşık 1.2 dönümlük bir arazide. Geniş oturma odası, resmi yemek odası ve kütüphane, şöminelerle donatılmış. Ayrıca terasın yanında daha küçük bir yemek odası, bir bar, büyük bir mutfak var.

Ayrıca kendine ait banyosuyla bir ofis de yer alıyor. Ana katta personel için iki oda bulunuyor.

Üst katta yer alan ana yatak odası bir bar, iki gömme dolap ve teras içeren kendi oturma alanına sahip. Malikâne, bulunduğu yerin manzarasını sunan teraslar ve verandalarla dolu.

İkinci katta ayrıca misafirler için iki ilave yatak odası var. Paramount Pictures ve yapımcı sahiplerinden izler taşıyan malikânenin alt katında 20 kişilik alana sahip 500 metrekarelik bir tiyatro bulunuyor.

Malikâneye ait havuz evi ise dikkat çekiyor. Bu alanda havuz evine özel bir oturma odası, bar, veranda ve iki giyinme odası bulunuyor.

25 milyon dolara satışa çıkarılan malikâne ilk olarak, Frank Sinatra ve Lucille Ball gibi ünlü isimlerin evlerini tasarlayan Paul Williams tarafından tasarlanmıştı.

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