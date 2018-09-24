Damat adaylarından vazgeçip, stüdyodan birlikte çıktılar

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Programda haftanın final bölümünde gelin adaylarından ikisi birbirlerine aşık olduklarını açıklayarak programı terk etti.

Vietnam’da yayınlanan programdaki gelin adaylarından Minh Thu, yarışmada hiçbir damat adayını tercih etmediğini açıkladıktan sonra gözyaşları içinde bir başka gelin adayı olan Truc Nhu’ya sarıldı Gelin adayının diğer gelin adayına sarılırken ‘benimle eve gel’ dediği duyuldu.

Bu duygusal anlar diğer gelin adaylarını da gözyaşlarına boğarken, ilan-ı aşk edilen gelin adayı flört ettiği damat adayının yanına gitti. Damat adayına ‘umarım seni hak ettiğin gibi sevecek birini bulursun’ dedikten sonra iki gelin adayı stüdyoyu şaşkın bakışların arasında terk etti.



Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yaşanan olayın ‘evlilik programları’ arasında bir ilk olduğu belirtildi.