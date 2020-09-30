Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Damien Hurley annesinden rol çaldı! Dikkat çeken üstsüz paylaşım
Damien Hurley annesinden rol çaldı! Dikkat çeken üstsüz paylaşım
Ünlü İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin oğlu Damien, sosyal medyada verdiği pozlarla dikkat çekiyor. Damien'in paylaştığı üstsüz fotoğraf kısa sürede gündeme oturdu.
Sozcu.com.tr
Magazin 30 Eylül 2020 - 16:09

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley’nin oğlu Damien, sosyal medyada çarpıcı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Damien’ın beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafı.

İlerleyen yaşına rağmen sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla fiziğini koruduğunu gözler önüne seren annesinin izinden giderek modellik yapmaya başlayan Damien, Instagram hesabından üstsüz bir fotoğrafına yer verdi.

Damien Hurley.

Omzuna astığı fotoğraf makinesiyle gezintiye çıkan 18 yaşındaki Damien, takipçilerine günlerinin nasıl geçtiğini sordu. Genç modelin fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, annesiyle rekabete girdiği yorumları yapıldı.

Damien ve annesi Elizabeth Hurley.

Elizabeth Hurley’nin ünlü iş adamı Steve Bing’le olan beraberliğinden dünyaya gelen Damien, babasının ölümünün şokunu atlamaya çalışıyor. 55 yaşındaki Bing, Haziran ayında yaşamına son vermişti.

Etiketler