Damla Ersubaşı 6.5 ayda 41 kilo verdi

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Bir döneme damgasını vurmuş Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterini canlandıran Damla Ersubaşı’nın çok uzun süredir başı kilolarıyla dertteydi. Evlendikten ve hamile kaldıktan sonra daha çok kilo alan Ersubaşı, doğum sonrası ise bir türlü kilolarını veremedi.

“Diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu. 90 kiloydum ve yüzde 45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı” diyen Ersubaşı ameliyat sonrası tam 41 kilo verdi.

Bugün 2. Sayfa programına katılan Damla Ersubaşı geçirdiği sürece şöyle anlattı: “Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu. Ameliyat oldum ve 6.5 ayda 41 kilo verdim. Bu süreçte öncesi ve sonrasında psikolojik destek aldım. Kendinizi hazırlamak çok önemli bu süreçte, ameliyat sonrası da çok zorlandım bir yıl iki yıl…”

Ameliyat sonrası çok mutlu olduğunu da belirten Ersubaşı şöyle devam etti: “Ameliyat olduktan sonra çok mutlu oldum. Şu an istediğim ve olmam gereken kilodayım. ‘Ben kiloyu verdim, istediğimi yiyebilirim' diye bir şey yok. Yoksa en başa dönerim, yediklerime dikkat ediyorum. Kilomu korumak zorundayım. Ekmeği hayatımdan çıkardım, daha protein ağırlıklı besleniyorum. Hamur işi, makarna artık tercih etmiyorum, tabi canımın istediği zamanlar oluyor ama yine de dikkat ediyorum.”

