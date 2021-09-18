Daniel Craig’den 007 ekibine veda

Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) ile son kez James Bond olarak kamera karşısına geçen Daniel Craig, çekimlerden sonra set ekibiyle vedalaşmayı da ihmal etmedi. Oyuncunun veda konuşması yaptığı videonun aslında 2019 yılından çekildiği belirtilirken, görüntüler sosyal medyada âdeta viral oldu.

Sozcu.com.tr

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2006 yılında Pierce Brosnan’dan 007 görevini devralan Daniel Craig, son kez James Bond olarak kamera karşısına geçti.

Sean Connery ve Roger Moore’dan sonra en uzun soluklu James Bond’lardan biri olan Daniel Craig, son film No Time To Die çekimlerinden sonra ekiple vedalaşmayı da ihmal etmemiş. 2019 yılına iddia edilen bir videoda oyuncu, uzun yıllardır içinde bulunduğu hikâyeye ve ekibe veda ediyor.

Görüntülerin 2019 yılından kaldığı iddia edilse de henüz son Bond filmi vizyona girmediği için izleyenleri ve hayranları etkileyen video âdeta viral oldu. Çok sayıda beğeni, retweet alırken Chris Evans gibi serinin takipçisi ünlü oyuncular da kendi hesaplarından konuşmayı paylaştı.



Craig, oyuncu kadrosuna ve ekibe şu şekilde sesleniyor: “Buradaki birçok insan benimle bütün filmlerde çalıştı. Bu filmler hakkında ne düşündüğüm ile ilgili çok şey söylendiğini biliyorum. Ama bu filmlerin her saniyesini, özellikle de bunu çok sevdim çünkü her sabah kalktığımda sizinle çalışma şansım oldu. Ve bu hayatımın en büyük onurlarından biriydi.”

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