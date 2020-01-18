Defne Samyeli enerjisini böyle topluyor

Kariyerine şarkıcı olarak devam eden Defne Samyeli, kısa bir süre önce katıldığı pahalı 'Unutma semineri' ile haber olmaya devam ederken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutfak becerilerini gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıla Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla damga vuran Defne Samyeli, şimdilerde müzik kariyeri ile öne çıkıyor. Biten aşkıyla ilgili bir açıklama yapma gereği duymayan Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayatının normal seyrinde devam ettiğini gösteriyor.

MUTFAK HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Defne Samyeli son olarak mutfak hünerlerini sergilediği bir paylaşıma imza attı. Samyeli böylelikle hem çıkacağı sahnenin duyurusunu yaptı hem de hazırladığı keki takipçileriyle paylaştı. Defne Samyeli paylaşımına: “Akşam beraberiz, sahnede gidecek kaloriyi önden alıyorum.(Ben yaptım bu arada, ellerime sağlık)” notunu düştü.