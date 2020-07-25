Defne Samyeli: Tehditlere pabuç bırakacak biri değilim

Ev sahibi ile yaşadığı krizle ilgili konuşan Defne Samyeli, "'Gazetelere konuşurum' diye insanları tehdit etmek hoş değil, ben de böyle tehditlere pabuç bırakacak biri değilim. Benim her şeyim ortada zaten” dedi.

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli önceki gece Ulus'taki bir mekanda objektiflere yansıdı. İki kız arkadaşı ile yemek yiyen Defne Samyeli'nin keyfi yerindeydi. Güzel şarkıcı çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Şarkıcı Mustafa Sandal ve 1,5 yıldır kira ödemediği iddiasıyla ev sahibiyle davalık olan Defne Samyeli, “Davalar devam ediyor böyle anlaşmazlık olduğu zaman ben hep dava ediyorum bir şekilde adalete güveniyorum” dedi.

Kemerburgaz'daki evinden taşınmayı düşündüğünü söyleyen Defne Samyeli, “Elbette düşünüyorum ama bir sıkıntı varken ben de kendi adıma elimden geleni yapmak zorundayım. ‘Gazetelere konuşurum’ diye insanları tehdit etmek hoş değil, ben de böyle tehditlere pabuç bırakacak biri değilim. Benim her şeyim ortada zaten” dedi.

MUSTAFA SANDAL SORUSUNA CEVAP YOK

Mustafa Sandal'ın çıkardığı ‘Beni Ağlatma' adlı kitabında Defne Samyeli ile 25 yıl önce ilişki yaşadığını iddia etmişti. Güzel şarkıcı Mustafa Sandal'ın kitabındaki aşk yaşadıkları yazısına karşı şikayet ederek dava açmıştı. Defne Samyeli'nin şikayetinin ardından Mustafa Sandal, şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde, “Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümleler ile Defne Samyeli’yi onore ettim” sözlerine Defne Samyeli, “Ben bunun üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Mazur görün beni” dedi.



‘KALBİM ACIYOR’

Son günlerde kadınlara yapılan şiddet hakkında konuşan Defne Samyeli, “Dehşet içinde takip ediyorum. İnanın kalbim acıyor gördükçe konuyla ilgili yasal süreçlerin daha da kuvvetlendirilmesi, caydırıcılığın arttırılması gerektiği artık çok ortada” dedi.

‘DESTEKLEDİĞİM BİR İLİŞKİ’

Kızı Deren Talu'nun geçmişte sahne aldığı bir mekanın işletmecisi Baran Tınaz ile aşk yaşaması hakkında Defne Samyeli, “Zaten tanıdığım birisiydi gayet mutlu görüyorum onları mutlu olduklarını gördüğüm müddetçe desteklediğim bir ilişki” dedi.

‘AŞK KADINI DEĞİLİM’

Muhabirlerin, “Hayatınızda biri var mı? Aşk kadını mısınız?” sözlerine Defne Samyeli, “Ben hayatımda mutluyum, benim kalbim hep açık. Aşk kadını değilim. Ben sevgi dolu bir insanım, yeni kişilerle tanışmayı seviyorum, arkadaşlarımı ve dostlarımı seviyorum” dedi.

‘PARA ALMASAK DA OLUR’

Sahne aldığı mekanların pandemi sürecinde kapalı olan Defne Samyeli muhabirlerin, “Sahne ücretinde indirim yaptınız mı?” sorusuna Samyeli, “Mekanlar kapalı, açık değil. Heyecanla bekliyorum. Para almasak da olur yeter ki müziğimizi yapalım” dedi.