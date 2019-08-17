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Defne Samyeli ve Deren Talu ortak çalışması
Defne Samyeli ve Deren Talu ortak çalışması
Defne Samyeli sosyal medya hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaştı, kızı Deren kareyi yorumsuz bırakmadı.
Magazin 17 Ağustos 2019 - 13:39

Geçtiğimiz gün uzun bir süredir sevgili olduğu Cem Yılmaz’dan ayrıldığına dair haberlerle gündeme gelen Defne Samyeli, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yaz boyunca hesabından bolca bikinili fotoğraf paylaşan Samyeli bu defa da üzerinde bir montla çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Desenli bikinisi ile çekilmiş karesini herhangi bir not düşmeden paylaşan Defne Samyeli’ne kızı Deren’den yorum geldi. Deren Talu, annesinin fotoğrafını kendisinin çektiğini belirterek, “Ben çektim tabi ki” notunu düştü.

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