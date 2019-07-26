Deli Aşk nerede çekildi? Deli Aşk konusu ve oyuncuları…

Deli Aşk nerede çekildi? Deli Aşk konusu ve oyuncuları…

Deli Aşk, beyabeyperde ardından tekrar televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Maraş Dondurmacısı 'Ekrem’in komedi dolu hikayesinin anlatıldığı filmde Emrah Kaman başrolde yer alıyor. Peki, Deli Aşk nerede çekildi? Deli Aşk konusu ve oyuncuları...

Filmde baş karakter olan Ekrem'in (Emrah Kaman) sevdiği kızı elde edebilmek adına çeşitli maceralara atıldığı anlatılıyor ve bu maceralar esnasında gelişen komik olaylar izleyiciye sunuluyor.

DELİ AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

Deli Aşk filmi çekimleri Adana ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

DELİ AŞK KONUSU NE?

Filmde baş karakter olan Ekrem'in (Emrah Kaman) sevdiği kızı elde edebilmek adına çeşitli maceralara atıldığı anlatılıyor ve bu maceralar esnasında gelişen komik olaylar izleyiciye sunuluyor: Ekrem, Adana'da yaşayan bir Maraş dondurmacısıdır. Neşe isimli bir kıza aşıktır; bu aşk onun başına fazlasıyla bela açacaktır. Olayların gelişim hikayesi de bu tek taraflı aşk çemberinde dönmekte.

DELİ AŞK OYUNCULARI

Emrah Kaman ve Murat Kaman’ın senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz’ın yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Toygan Avanoğlu gibi isimler yer alıyor.