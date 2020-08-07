Deli Deli Küpeli filminin konusu ne? Deli Deli Küpeli oyuncuları…

Kemal Sunal’ın kült filmlerinden biri olan Deli Deli Küpeli, bu akşam tekrardan ekranlarda olacak. Hastaneden kaçan iki delinin maceralarının anlatıldığı Deli Deli Küpeli filmi hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde…

Cevat Fehmi Başkut’un Buzlar Çözülmeden adlı tiyatro oyunundan uyarlanan ve Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Deli Deli Küpeli filmi ilk olarak 1986 yılında vizyona girmiştir.

DELİ DELİ KÜPELİ KONUSU

Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik kasabada halkı perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır.

DELİ DELİ KÜPELİ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban

Melike Zobu- Casus Hatice

Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu

Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır

Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim

İhsan Yüce- Deli çavuş

Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa

Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü

Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu

Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet

Erol Özkök- Fırıncı

Hakkı Kıvanç- Komutan

Hakkı Üstün- Başhekim