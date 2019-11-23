Deliha filminin konusu ve oyuncuları… Deliha nerede çekildi?

Deliha filminin konusu ve oyuncuları özellikle Deliha filmi televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde merak ediliyor. Deliha komedi içerikli senaryosuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Deliha nerede çekildi?

DELİHA FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay

Derya Alabora

Cihan Ercan

Barış Arduç

Zeynep Çamcı

Hülya Duyar

Cenk Durmazel

Korhan Herduran

DELİHA FİLMİNİN KONUSU NE?

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha’yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline “Deliha” diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha'nın çekimleri İstanbul'un pek çok çeşitli yerinde ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.