Deliler Fatih’in Fermanı nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu…

Deliler Fatih’in Fermanı nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu…

2018 yapımı olan Deliler Fatih’in Fermanı vizyona girdiği dönemde, tarih filmi sevenlerin beğenisini kazanmıştı. Film, yayınlandığı dönemde farklı hikayesi ile dikkatleri toplamayı başardı.

Deliler Fatih'in Fermanı filminde, Osmanlı ordusunun özel kuvvetleri olan Deliler isimli süvari birliğinin mücadelesi anlatılıyor ve tarihin gizli kalmış kahramanları öne çıkarılıyor. Yönetmenliğini Osman Kaya’nın yaptığı filmin senaryosunu ise Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan yazdı.



DELİLER FATİH’İN FERMANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliler Fatih'in Fermanı filmi Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel geçmişe sahip kentleri olan Aksaray ve Niğde'de çekildi. Özel ve farklı coğrafyası, doğal film platosunu andırıyor.

DELİLER FATİH’İN FERMANI FİLMİNİN KONUSU

Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir. Osman Kaya yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'i Erkan Petekkaya, Gökkurt’u Cem Uçan, Aşgar’ı İsmail Filiz, Alaca’yı Nur Fettahoğlu, Baba Sultan’ı Yetkin Dikinciler, Fatih Sultan Mehmet'i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Kadrosunda Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Gökçe Özyol, Mehmet Pala, Batın Uçan gibi isimlerin de yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan üstlenirken, senaryo ise Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan’ın imzasını taşıyor.

DELİLER FATİH’İN FERMANI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmin başrollerinde ise; Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Cem Uçan, Berat Efe Parlar, Hakan Yufkacıgil, Rüzgar Aksoy, Demet Tuncer ve Gülşah Şahin Uçan rol alıyor.