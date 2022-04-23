Demet Akalın ‘Bensiz Olsun’a klip çekti, 300 metre kumaş harcandı
Serdar Ortaç'ın Best Of albümü için 'Bensiz Olsun' parçasını seslendiren Demet Akalın, şarkıyı da kliplendirdi.
Demet Akalın ‘Serdar Ortaç Vol.1’ albümünde ‘Bensiz Olsun’ şarkısını seslendirdi.
Elini çabuk tuttu ve Selim Akar’ın yönetmenliğinde rengarenk bir klip çekti.
Seyrantepe’de 30 kişilik bir ekip tarafından çekilen görüntüler için Akalın ve dansçıları özel olarak hazırlanan çiçekli maskeler taktı.
Stüdyo 300 metrelik çiçek baskılı kumaşla kaplandı.