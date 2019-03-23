Demet Akalın: “Fırça iyi geldi”

Keyfinin yerinde olduğu görülen Demet Akalın’a yapımcısı Samsun Demir’in Gökçe Bahadır’ın konser görüntülerini paylaşıp,”Müthiş ve çok eğlenceliydi” yazmasının ardından Akalın, Demir’e “Daha bir tane ‘Albüm geliyor’ diye paylaşım yapmadın. Enteresansınız. Size para kazandıracağım için üzgünüm. Keşke feshetsek anlaşmamızı. Gerçekten pişmanım” diyerek çıkışmıştı. Bu sözlerin ardından soluğu Demet Akalın'ın evinde alan Samsun Demir'le küslüğün kısa sürdüğü hatırlatılınca Akalın,”Benim küslüğümden ne olur, işte o kadar. Fırça iyi geldi bak. Hemen hızlandırdık” diye konuştu. Albümün çok güzel olduğunu söyleyen Akalın,”Nazar değecek diye ödüm patlıyor” ifadelerini kullandı.

