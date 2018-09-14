Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Demet Akalın hacizden sonraki evinin görüntüsünü paylaştı… Akalın’ın isyanı
Demet Akalın hacizden sonraki evinin görüntüsünü paylaştı… Akalın’ın isyanı
Geride bıraktığımız gün evine gelen haciz sonrasında da Okan Kurt'la olan altı yıllık evliliğini bitiren Demet Akalın, evine gelen haciz memurlarından isyan etti.
Magazin 14 Eylül 2018 - 11:32

Evine giren haciz memurlarının evinde tahribat yarattığını ve bu süreçte yapılan işlemler yüzünden evini su bastığını söyleyen Akalın, sosyal medya hesabından evinin fotoğrafını paylaştı ve altına da şu satırları yazdı:

demet-akalin-ic

“Şimdi size ne diyeyim ben! Gelen avukat gelen icra müdürü, hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım! Şu evimin sökemediğiniz kopardığınız hortumları yüzünden bu yağmurda evime su bastı! Kurutma makinalarını da almışsınız, çocuğumun eşyaları perişan! Yaaa ben size o gün kendi elllerimle çay servisi yaptım, müdüre güvendim çektim çıktım evden kızımla! Bu evi bu hale getirecek ben size ne yaptım? Soruyorum ne yaptım? Alacaklı beyefendinin doğum yapan çocuğuna kızımın altınlarından götürmüştü koştura koştura babası! Ben size ricam ettim; Hira’nın ilk okul günü girmeyin odasına dedim. Televizyon, klima ne varsa alacağız dediniz! Sizin derdiniz ben değilim, borçlunuz da ben değilim! O formalite boşandı diyenlerin hepsini yüce rabbbime havale ediyorum! Nerede çocuk, nerede aile mahkemesi! Nerede benim hakkım!

İLGİLİ HABERDemet Akalın, boşanır boşanmaz sahne aldı

 

İLGİLİ HABERDemet Akalın'dan ilk açıklama
Etiketler